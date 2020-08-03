Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и профессор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны". Об этом пишет журнал Forbes.
Рошаль подчеркнул, что эпидемия COVID-19 стала проверкой для медицинской системы в России. Однако, отметил он, пока недостаточно оснований говорить о том, что новая коронавирусная инфекция была выведена искусственным путём.
По словам профессора, в борьбу с коронавирусом внесли вклад абсолютно все — в том числе правительство и глава государства. Большого количества смертей удалось избежать благодаря ограничительным мерам, введённым в марте.
Рошаль добавил, что далеко не все государства смогли справиться с наплывом большого количества заразившихся. Среди стран с положительным примером хирург привёл Германию, в которой чётко отлаженная система здравоохранения помогла сократить смертность до 1%.
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Видео: YT / Телеканал Хабар 24
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