Росгвардия задержала неадекватную петербурженку с наркотиками

Правоохранители обнаружили при ней 100 граммов запрещенного вещества.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая неадекватно вела себя на улице. Позднее у нее обнаружили 100 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 21-го июня в 4 часа ночи наряд вневедомственной охраны во время патруля заметил женщину, которая вела себя странным образом. Она еле держала равновесия, шумно вела себя и нарушала общественный порядок. Это произошло около одного из домов в деревне Новой. Гражданку 33-х лет задержали за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ и доставили в 66-й отдел полиции.

Там у нее изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Как установила экспертиза, это был метамфетамин.

Теперь правоохранители решают судьбу задержанной.

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Фото: Piter.TV