В Петербурге водитель обокрал своего начальника

Он похитил часы и деньги.

В пятницу 21 июня в полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний топ-менеджер петербургской фирмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он обвинил своего водителя в воровстве.

По словам пострадавшего, у него украли часы за 6 миллионов рублей и миллион наличными.

Сотрудники полиции установили, что 38-летний водитель после ограбления направился к дому № 1 по улице Подольской на автомобиле Hyundai. Мужчину задержали.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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