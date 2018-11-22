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В Петербурге водитель обокрал своего начальника
Сегодня, 15:11
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EvaRaskol

В Петербурге водитель обокрал своего начальника

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Он похитил часы и деньги.

В пятницу 21 июня в полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний топ-менеджер петербургской фирмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он обвинил своего водителя в воровстве.

По словам пострадавшего, у него украли часы за 6 миллионов рублей и миллион наличными. 

Сотрудники полиции установили, что 38-летний водитель после ограбления направился к дому № 1 по улице Подольской на автомобиле Hyundai. Мужчину задержали.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay

Теги: водитель, воровство, гендиректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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