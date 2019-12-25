Росгвардия в Петербурге поймала подозреваемых в краже деталей на железной дороге

Неизвестные были задержаны и переданы в 31-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Стало известно, что в Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии поймали двух граждан, подозреваемых в краже крепления железнодорожных рельсов. Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по городу и Ленобласти, заметить это удалось при патрулировании территории.

Внимание росгвардейцев привлекли неизвестные, которые шли с объемными мешками по Новоовсянниковской улице. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчины попытались скрыться во дворе соседнего дома.

При проверке документов выяснилось, что в мешке у одного из граждан находилось 12 деталей креплений, а у другого – 16, сообщил "АиФ-Петербург". Неизвестные были задержаны и переданы в 31-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее мы сообщали о том, что в трамваях и троллейбусах Петербурга установят тревожные кнопки. Охранять безопасность сотрудников "Горэлектротранса" и их пассажиров будут вневедомственные силы Росгвардии.

Фото: Piter.tv