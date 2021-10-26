Росгвардия Петербурга задержала предполагаемого закладчика, пытавшегося отбиться при помощи баллончика

Задержанного доставили в 43 отдел полиции. По предварительной информации, 44-летний мужчина занимался распространением запрещенных веществ, делая закладки.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у которого при себе было запрещенное вещество, упакованное в пакетики, в Петроградском районе Петербурга. Как сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, причиной для задержания стали подозрительный вид мужчины и его попытка убежать от патруля.

В среду, 26 июня, около 21:00 на улице Воскова сотрудники отдела вневедомственной охраны Петроградского района заметили мужчину, который, заметив патрульную машину, попытался скрыться. При этом он имел внешние признаки наркотического опьянения. После того, как сотрудники Росгвардии догнали и остановили беглеца, он попытался разбить свой смартфон, а затем распылил в сторону правоохранителей газовый баллончик, оттолкнул одного из них и снова попытался сбежать. Однако ему не удалось уйти от задержания.

Задержанного доставили в 43 отдел полиции. По предварительной информации, 44-летний мужчина занимался распространением запрещенных веществ, делая закладки. Один из спрятанных им свертков был найден следственно-оперативной группой неподалеку от места задержания. В его рюкзаке были обнаружены еще 14 пакетиков и весы. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали двух петербуржцев, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств.

Фото: Piter.TV