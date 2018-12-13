Росгвардия: "Не надо публиковать свои фотографии с отдыха в соцсетях"

В это время имущество остается без присмотра и квартиру могут обворовать.

Сотрудники Росгвардии рекомендуют россиянам не публиковать фотографии и другую информацию о своем майском отдыхе в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковника полиции Геннадия Белокопытова.

Люди уезжают, и жилье остается без охраны, кроме того, без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие. Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра. Геннадий Белокопытов

При отъезде модно обратиться к друзьям или соседям и попросить их периодически приходить в квартиру, открывать окна, включать свет, телевизор. Это необходимо на тот случай, если за квартирой наблюдают. Также стоит обращать внимание на незнакомых людей в подъезде с большими сумками.

Также не стоит выкладывать в социальные сети фотографии своих билетов и тем более на них не нужно ставить геолокацию.

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Видео: МВД России/YouTube