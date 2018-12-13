Названы самые недорогие туры на майские праздники

В Турцию планируют отправиться 58% россиян.

Отдых на майские праздники в России подорожал в среднем на 52% - до 35 000 рублей. Об этом говорится на онлайн-сервисе Travelata.ru.

Эксперты сервиса исследовали продажи путевок от отечественных туроператоров и установили более востребованные направления для отдыха на майские каникулы. В Турцию планируют отправиться 58% россиян, 10% граждан отправятся в Тунис, 8% предпочли отдых на Кипре, 5% - в Греции, а 4% - в российских городах.

В Египет, Таиланд и Эмираты было продано по 3% путевок. В топ-5 лидирующих направлений не претерпел изменений.