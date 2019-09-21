Росгвардия начала проверку после самоубийства двух офицеров

Инциденты произошли в Вологодской и Ивановской областях.

В пятницу, 20 сентября, в Вологодской и Ивановской областях два сотрудника Росгвардии покончили жизнь самоубийством. По факту случившегося ведомство начало служебную проверку. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

По словам Грибакина, два случая не связаны между собой.

Ранее в Telegram-канале "Омбудсмен полиции" появилась информация, что один из умерших занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны Вологодской области, другой был начальником штаба Ивановской области.

Ранее мы писали, что ушел из жизни актер Игорь Шибанов.

Видео: Youtube/ Los Angeles Times, CBSDFW, Demonracer2