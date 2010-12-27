Ушел из жизни актер Игорь Шибанов

Он скончался в возрасте 75 лет.

20 сентября умер народный артист Росси Игорь Шибанов, с прискорбием сообщает пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева.

Его полюбили за роли в фильмах и сериалах "Брат", "Бедный, бедный Павел", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия" и многих других.

В последний раз он вышел на сцену в свой юбилей, всего шесть дней назад. Он сыграл Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этой же роли артист собирался выступить 21 сентября на "Больших гастролях" в Краснодаре, но по пути туда сердце актера остановилось.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже

Ранее на 81 году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин.

Фото: ТЮЗ им. А.А. Брянцева