На 81 году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин

Дата и место прощания пока не определены.

В пятницу, 20 сентября, на 81-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин. Дата и место прощания пока не определены. Об этом сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Бородин родился в 1939 году в Свердловске. С ноября 1975 года связал свою жизнь с Краснодарским театром оперетты. За плечами артиста более 50 лет актерского стажа и более 200 театральных ролей. Бородин снялся в таких фильмах, как "Из жизни Федора Кузькина", "Супермен", "Убийство на "Ждановской" и др.

27 августа актер отметил 80-летний юбилей, однако выходить на заслуженный отдых не собирался. Он продолжал петь, сниматься в кино, был занят в девяти спектаклях.

Ранее мы писали, что в 80 лет умерла оперная певица Ирина Богачева.

Фото: kino-teatr.ru