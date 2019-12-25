Росгвардия Петербурга задержала пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в детский сад на Школьной

В Приморском районе Петербурга мужчина проник на территорию детского сада, стучался в окна и кричал маты. Его остановили сотрудники Росгвардии.

Днем в среду, 6 сентября, в детском саду на Школьной улице сработала тревожная кнопка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

По словам заведующей детского сада, неизвестный мужчина проник через забор на территорию учреждения. После этого он начал стучаться в окна и кричал нецензурной бранью, параллельно пытаясь попасть в здание.

Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Росгвардии задержали его и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что Росгвардия нашла двух хулиганов, разбивших стеклянную дверь кафе в Выборге.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга