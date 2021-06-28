Росгвардия нашла двух хулиганов, разбивших стеклянную дверь кафе в Выборге

Два хулигана разбили стеклянную дверь в кафе в Выборге. Росгвардия оперативно нашла мужчин и доставила в отдел полиции.

В Выборге сотрудники Росгвардии задержали двух хулиганов, которые вечером 3 сентября разбили входную стеклянную дверь в кафе, расположенном на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Инцидент произошел около 16:30, в этот момент также сработала КТС, что позволило быстро прибыть на место происшествия.

Прибыв на место вызова, сотрудники Росгвардии оперативно визуально определили, что проникновение внутрь кафе не произошло. Однако благодаря записям камер видеонаблюдения, они получили приметы хулиганов и информацию о направлении их движения.

Оба задержанных были доставлены в территориальный отдел полиции. После беседы с правоохранительными органами, оба мужчины признались в том, что разбили дверь кафе по хулиганским побуждениям.

Ранее сообщалось, что петербуржец попытался вынести из магазина 9 упаковок сыра и кофе.

Видео: ГУ Росгвардии Петербурга

