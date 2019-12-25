Росгвардейцы задержали по "горячим следам" похитителей стульев со спортивного стадиона

Злоумышленники "посадили" стулья на такси.

Наряд вневедомственной охраны по Кировскому району задержал троих молодых людей, которые подозреваются в краже пластиковых сидений со стадиона на проспекте Народного Ополчения. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии по Петербургу и областию

Было установлено, что мужчины демонтировали 19 сидений, установленных на трибуне. Затем они вызвали такси, погрузили сидения в салон и багажник, после чего попытались скрыться с места.

Очевидец происходящего обратился в правоохранительные органы и описал приметы злоумышленников и машины, на которой они уехали. Наряд вневедомственной охраны обнаружил авто около домов на улице Танкиста Хрустицкого. В салоне находились трое молодых людей. Похищенное изъяли, а нарушителей передали полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник вынес из квартиры на Подвойского телевизор и пневматический пистолет.

Фото: пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО