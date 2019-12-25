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Злоумышленник вынес из квартиры на Подвойского телевизор и пневматический пистолет
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib

Злоумышленник вынес из квартиры на Подвойского телевизор и пневматический пистолет

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Он воспользовался тем, что хозяина комнаты не было дома.

Неизестный похитил из коммунальной квартиры на улице Подвойского деньги, телевизор и пневматический пистолет. Накануне потерпевший обратился в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник проник в квартиру, пока ее хозяин находился на острове Валаам. Он взломал дверь и проник в комнату в доме №20, корпус 1. Сумма ущерба составила 84 тысячи рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скандал с выброшенным из окна телевизором на проспекте Просвещения закончился трупом. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража, телевизор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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