Злоумышленник вынес из квартиры на Подвойского телевизор и пневматический пистолет

Он воспользовался тем, что хозяина комнаты не было дома.

Неизестный похитил из коммунальной квартиры на улице Подвойского деньги, телевизор и пневматический пистолет. Накануне потерпевший обратился в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник проник в квартиру, пока ее хозяин находился на острове Валаам. Он взломал дверь и проник в комнату в доме №20, корпус 1. Сумма ущерба составила 84 тысячи рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скандал с выброшенным из окна телевизором на проспекте Просвещения закончился трупом.

Фото: pixabay.com