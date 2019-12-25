Росгвардейцы задержали дебошира, угрожавшего убить продавщицу на Ветеранов

Нетрезвый злоумышленник попытался купить еще больше спиртного ночью.

Сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который угрожал убийством сотруднице магазина на проспекте Ветеранов в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и области.

Злоумышленник посетил магазин примерно в 01:05 ночи в нетрезвом виде с намерением купить еще больше алкоголя. Получив отказ, он начал нецензурно оскорблять продавщицу, схватил подвернувшуюся бутылку пива и замахнулся на женщину, угрожая убить. Сотрудница не растерялась и нажала на тревожную кнопку. На место тут же прибыл патруль, который и задержал дебошира.

Мужчину отправили в отдел полиции №8.

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Фото: Piter.TV