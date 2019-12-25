В Волхове водитель выстрелил из травмата в мотоциклиста из-за шумного мотора

Мужчине в позднее время помешал шум двигателя мотоцикла, после чего он начал преследовать его на автомобиле.

В Волхове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, выстрелившего в мотоциклиста из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Около 00:10 30 июня поступила информация о том, что в Волхове вблизи АЗС слышны звуки выстрелов. Росгвардейцы на месте задержали водителя внедорожника, который в ходе конфликта с мотоциклистом выстрелил ему в область груди из травматического пистолета "Оса". По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, мужчине в позднее время помешал шум двигателя мотоцикла, после чего он начал преследовать его на автомобиле. Когда мотоциклист не справился с управлением на грунтовой дороге около АЗС и остановился, у них произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в своего оппонента.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области