Росгвардейцы задержали петербуржца, угрожавшего пистолетом работникам ТРК

Хулигана, ранее судимого за умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, доставили в полицию.

В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего пневматическим пистолетом работникам ТРК. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером 14 ноября нетрезвый мужчина нарушал общественный порядок в ТРК на Лиговском проспекте. Работники ТРК сделали ему замечание, на что он отреагировал агрессивно и начал угрожать им предметом, похожим на пистолет. Персонал сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии. У задержанного был изъят пневматический пистолет без магазина и газового баллончика. Хулигана, ранее судимого за умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за различные правонарушения, доставили в полицию.

Ранее в Выборгском районе задержали вора с букетом роз стоимостью 8 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv