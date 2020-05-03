Росгвардейцы с воздуха следят за нарушителями карантина в Москве

Для контроля соблюдения режима повышенной готовности применяют вертолеты и беспилотники.

Как сообщил ТАСС 3 мая, представители Росгвардии начали выявлять нарушителей режима самоизоляции в лесопарковых зонах Москвы и Подмосковья с помощью вертолета и беспилотников.

Данные о нарушениях ограничений, снятая с высоты, передается правоохранительным органам для дальнейшего реагирования и разъяснительной работы с гражданами. В случае выявления нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении.

Отметим, что в России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.

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