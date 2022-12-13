Росгвардейцы помогли девушке, которая упала в обморок на улице Маяковского

Они оказали ей первую медицинскую помощь, а затем вызвали скорую.

В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли девушку, которая потеряла сознание в центре Петербурга. Инцидент произошел на улице Маяковского. Об этом сообщили в tg-канале вневедомственной охраны.

Правоохранители увидели женщину, потерявшую сознание, около дома № 16. Они оказали ей первую медицинскую помощь, а затем вызвали скорую.

До прибытия медиков женщина находилась в патрульной машине. Врачи доставили пострадавшую в больницу.

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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга