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Росгвардейцы помогли девушке, которая упала в обморок на улице Маяковского
Сегодня, 19:24
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Росгвардейцы помогли девушке, которая упала в обморок на улице Маяковского

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Они оказали ей первую медицинскую помощь, а затем вызвали скорую. 

В Петербурге сотрудники Росгвардии спасли девушку, которая потеряла сознание в центре Петербурга. Инцидент произошел на улице Маяковского. Об этом сообщили в tg-канале вневедомственной охраны.

Правоохранители увидели женщину, потерявшую сознание, около дома № 16. Они оказали ей первую медицинскую помощь, а затем вызвали скорую. 

До прибытия медиков женщина находилась в патрульной машине. Врачи доставили пострадавшую в больницу.

Ранее на Piter.tv: в Курортном районе полиция поймала двух юношей с кило "соли".

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга 

Теги: женщина упала в обморок, росгвардейцы, спасли девушку, улица маяковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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