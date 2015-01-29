Росгвардейцы подарили воспитанникам петербургского детдома музыкальный новогодний подарок

Росгвардейцы воспроизвели популярные отечественные и зарубежные хиты, посвящённые Новому году.

В Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии подготовил новогодний музыкальный подарок для детей и воспитателей дома-интерната. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцы воспроизвели популярные отечественные и зарубежные хиты, посвящённые Новому году. Особый восторг у детей вызвало дефиле военного оркестра с одновременным исполнением мелодий.

Также музыканты по персональным желаниям юных зрителей сыграли их любимые музыкальные произведения.

Ранее в Ленобласти росгвардейцы подарили елку 85-летней женщине.

Видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии