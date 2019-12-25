За день в Петербурге и области нашли боеприпасы времен ВОВ

Находки вывезли на полигон и унитожили.

В понедельник, 15 ноября, в Петербурге и области взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый выезд специалисты совершили утром. В городе Отрадное Кировского района Ленобласти возле одного из домов в частном секторе местный житель нашел предмет, похожий на ржавый боеприпас времен войны. На месте сотрудники ОМОН выяснили, что находка представляет собой неразорвавшуюся минометную мину калибра 105 мм, предположительно, от тяжёлого немецкого миномёта.

Спустя два часа вновь поступил вызов. На Московском шоссе в Петербурге во время проведения земляных работ по переустройству теплосети рабочие нашли предмет, похожий на снаряд времен войны. Выяснилось, что это артиллерийский снаряд калибра 203 мм от советской гаубицы.

Ранее в Комарово на пляже нашли вымытый снаряд времен войны.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области