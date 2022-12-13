Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

Юрий Чиханчин рассказал о работе по минимизации рисков в стране.

Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок на финансовом рынке страны, однако восемь площадок еще продолжают действовать. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным сделал глава профильного ведомства Юрий Чиханчин. В настоящее время работа над устранением этих ресурсов ведется совместно с правоохранительными органами. Специалисты занимаются минимизацией рисков в регионах РФ.

Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд [рублей] уже вернули государству. Возбуждено более ста уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует еще восемь площадок теневых. Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга РФ

Главы финразведки России пояснил, что порядка 110 млрд рублей не были выведены через теневой оборот, а вексельное использование теневого сектора в России сократилось примерно в пять раз. По имеющимся материалам следователи возбудили порядка 130 уголовных дел.

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции.

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