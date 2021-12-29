Чиновники объяснили, для чего им нужны сведения из реестра.

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции. Об этом рассказали журналисты "Известий". Известно, что чиновники выступили с инициативой по расширению перечня данных, которые ведомство получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В настоящее время документ направлен в кабинет министров.

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Эксперты отметили, что доступ к реестру в ведомстве начнут использовать ради улучшения эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов. ЕГР ЗАГС обладает сведениями о личной жизни граждан: о месте и дате рождения и смерти, заключения и расторжения браков, усыновлении детей, установлении отцовства и смене ФИО.

К текущему моменту вышеуказанные сведения из реестра могут использовать сотрудники МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные структуры. Конкретную информацию могут запрашивать из реестра Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы власти.

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