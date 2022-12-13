Росфинмиониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

Юрий Чиханчин рассказал о том, что в стране все еще не урегулирован вопрос с использованием криптовалюты.

Более 25 тысяч участников операций с криптовалютами находятся на мониторинге у отечественной финансовой разведки, а специалистам проведено около 120 расследований и возбуждено 60 уголовных дел. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Эксперт добавил, что выявлено порядка десяти финансовых компаний, которые оказывают содействие пользователям по криптодеятельности.

К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тысяч биткойнов. Юрий Чинханчин, глава Росфинанмониторинга

Специалист отметил важность запуска программного продукта "Прозрачный блокчейн". По мнению Юрия Чиханчина, некоторые страны СНГ хотят запустить этот российский продукт у себя. Год назад система была способна видеть только одну криптовалютк - биткоин, а сейчас речь идет о 20 наименований. К тестированию подключены силы МВД, ФСБ, Следственного комитета.

Глава Росфинмониторинга заявил Путину о выявлении преступной схемы с "Пушкинской картой".

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