Глава Росфинмониторинга заявил Путину о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»

Юрий Чиханчин рассказал о преступной схеме по "Пушкинской карте" и туристическому кэшбеку.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным рассказал ему о махинациях с "Пушкинской картой" и туристическим кешбэком. В ходе рабочего мероприятия глава государства отметил коллеге, что то, что "ни сделаешь – везде жулики появляются".

Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект "Пушкинская карта"... Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена. Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга

Эксперт поясниил, что данная преступная схема существовала за счет составления мнимых списков граждан, которые якобы должны получить эти льготы от государства, но на самом деле этих людей не существовало. Речь идет о "мершвых душах". Аналогичная история сложилась с программой туристического кэшбека. Юрий Чиханчин добавил, что в настоящее время специалисты поместили под стражу подозреваемых, а их финансовые и имущественные активы были арестованы. Работа по данному мероприятию ведется совместно с сотрудниками ФСБ РФ.

Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live