Рощу из 900 дубов высадят вдоль Пулковского шоссе

Деревья посадят к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

В Петербурге появится новый сад "Дубовая роща". Деревья высадят вдоль Пулковского шоссе. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Аллея появится к 27 января 2024 года, когда Северная столица будет отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады.

Здесь планируют высадить 900 дубов. Здесь же появятся пешеходные дорожки. Сам сад разделят на две зоны: памятную и рекреационную.

Ранее на Piter.tv: обширный циклон принес в Петербург теплую и снежную погоду.

Фото: Piter.tv