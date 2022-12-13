Рощу из 900 дубов высадят вдоль Пулковского шоссе

В Петербурге появится новый сад "Дубовая роща". Деревья высадят вдоль Пулковского шоссе. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
Аллея появится к 27 января 2024 года, когда Северная столица будет отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады.
Здесь планируют высадить 900 дубов. Здесь же появятся пешеходные дорожки. Сам сад разделят на две зоны: памятную и рекреационную.
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Фото: Piter.tv
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