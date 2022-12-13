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Рощу из 900 дубов высадят вдоль Пулковского шоссе
Сегодня, 10:54
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Рощу из 900 дубов высадят вдоль Пулковского шоссе

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Деревья посадят к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

В Петербурге появится новый сад "Дубовая роща". Деревья высадят вдоль Пулковского шоссе. Об этом сообщили в комитете по благоустройству. 

Аллея появится к 27 января 2024 года, когда Северная столица будет отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады.

Здесь планируют высадить 900 дубов. Здесь же появятся пешеходные дорожки. Сам сад разделят на две зоны: памятную и рекреационную. 

Ранее на Piter.tv: обширный циклон принес в Петербург теплую и снежную погоду.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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