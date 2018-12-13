К 2021 году Рощинскую улицу отремонтируют за 161 млн рублей

Чиновники рассказали о планах по реконструкции дорожного объекта.

В Московском районе Петербурга чиновники отремонтируют Рощинскую улицу. Об этом заявили представители пресс-службы Дирекции транспортного строительства. На данный момент подрядчик уже выбран. Конкурс выиграла компания "Трест". Фирма успешно обошла единственного конкурента в борьбе за работу - предприятие "Геоизол".

Отметим, что на строительство выделено 161,1 миллиона рублей. На эти средства сотрудники должны провести капитальный ремонт участка от Ялтинской до Варшавской железнодорожной линии. Восстановление затрагивает 646 метров. Специалисты займутся оборудованием тротуаров, а также кабельных, газовых и водопроводных сетей, канализационных систем. Полностью будет обновлено дорожное покрытие.

Объект сдадут в эксплуатацию к 25 октября 2021 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что день железнодорожника в Петербурге начнут отмечать за счет города.

Фото: Piter.tv