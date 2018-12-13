День железнодорожника в Петербурге начнут отмечать за счет города

В Смольном рассматривают возможность отмечать праздник за счет города.

В Смольном предложили возложить на бюджет города празднование Дня железнодорожника. Данная инициатива поддержана местным руководством. Благодаря проекту чиновники расширят список памятных дат, которые являются для Северной столицы общегородскими.

На данный момент представители власти надеются установить единый день празднования профессионального рабочего праздника. В России он отмечается ежегодно 4 августа.

Отметим, что новые условия вступят в силу с первого января 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что около метро "Гражданский проспект" "Хендай Солярис" сбил пешехода.

Фото: Piter.tv