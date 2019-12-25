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Росавиация выделит 1,4 миллиарда рублей 40 аэропортам
Сегодня, 11:42
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matveyvn

Росавиация выделит 1,4 миллиарда рублей 40 аэропортам

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Сумма в 1,4 миллиарда составляет 12,9% от общего объема выделенных из федерального бюджета ассигнований.

Росавиация одобрила 40 заявок российских аэропортов на субсидии на 1,4 миллиарда рублей. Об этом пишет агентство ТАСС.

Всего в Росавиацию поступило 128 заявок от 89 аэропортов. Субсидии должны компенсировать расходы аэропортов во втором квартале 2020 года. Общая сумма от подавленных заявок составляла 3,7 миллиарда рублей — 37% от общей сумму государственной субсидии.

Сумма в 1,4 миллиарда составляет 12,9% от общего объема выделенных из федерального бюджета ассигнований.

Заявку на получение субсидии аэропорты могут подать до 15 августа.

Ранее Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.

Теги: аэропорты, росавиация, субсидии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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