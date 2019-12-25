Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на международные перелеты и въезд в Россию граждан других стран до 1 августа. Об этом пишет издание РБК.
Информацию подтвердили источники в правительстве и в аэропорте Домодедово.
Ограничения ввели в конце марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Выезды за рубеж и въезды в РФ было остановлены. С того момента их продлевают ежемесячно.
При этом не исключено, что при появлении разрешения на международное авиасообщение в других странах, в России скорректируют сроки запретов.
Ранее в МИД России допустили открытие границ с Европой в июле.
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