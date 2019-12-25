Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах на фоне ограничений

Скопления пассажиров на аэровокзалах нет.

Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в столичных аэропортах и аэровокзалах после введенных ограничений на прием и выпуск остается спокойная, массовых скоплений пассажиров в воздушных гаванях региона нет. Такую информацию передали сотрудники пресс-службы Росавиации. Столичный аэропорт "Шереметьево" сообщил о том, что гавань работает в штатном режиме. Рейсы отечественных и зарубежных авиакомпаний на данный момент обслуживаются согласно действующим регламентам и отправляются в пункты назначения по расписанию. В пресс-службе аэропорта уточнили, что не наблюдается скопления пассажиров.

Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров - как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа - нет. Среднее время ожидания консультации в колл-центрах авиакомпаний - до 4 минут. сообщение Росавиации

Напомним, что свыше 80 самолетов вынужденно сели на запасных аэродромах в период с 21 по 22 мая. Сейчас все эти рейсы оприземлились в аэропортах назначения.

Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов.

Фото: Piter.tv