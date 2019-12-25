Росавиация обвинила руководство аэропорта Челябинска в некомпетентности и безответственности

В ведомстве считают, что это стало причиной инцидента, произошедшего 1 декабря.

Глава Росавиации Александр Нерадько выступил с критикой аэропорта Челябинска после чрезвычайного происшествия, произошедшего 1 декабря. Соответствующее письмо было направлено руководителям территориальных управлений гражданской авиации, пишет РБК.

В начале текущего месяца в челябинском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку. Оно пересекло краевую линию и преодолело около 20-25 метров, после чего остановилось. Предполагается, что причиной произошедшего является неподготовленность ВПП.

По словам Нерадько, это не первый подобный инцидент в аэропорту Челябинска. Он отметил, ранее здесь произошли три подобных ЧП – в феврале и марте прошлого года.

В Росавиации считают, что инциденты происходят из-за некомпетентности руководства аэропорта, недостатков в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и ТО аэродрома, а также безответственности и безынициативности специалистов.

Ранее летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации.

Фото: Уральская транспортная прокуратура