  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:10
151
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

0 0

Сейчас борт Boeing-737 успешно сел на посадочную полосу.

Летевший в Краснодар самолет вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" из-за сигнала о разгерметизации. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. Известно, что инцидент зафиксирован утром 11 ноября с пассажирским рейсом.

Boeing-737 вылетел из Шереметьево в 06:34 по московскому времени. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.

источник ТАСС

Эксперт подчеркнул, что воздушное судно благополучно приземлилось спустя 1 час и 20 минут. Никто на борту самолета не пострадал.

Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.

Фото и видео: Telegram / Kub Mash
 

Теги: boeing-737, аэропорт, краснодар, разгерметизация, шереметьево, экстренная посадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии