Летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

Летевший в Краснодар самолет вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" из-за сигнала о разгерметизации. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. Известно, что инцидент зафиксирован утром 11 ноября с пассажирским рейсом.
Boeing-737 вылетел из Шереметьево в 06:34 по московскому времени. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.
источник ТАСС
Эксперт подчеркнул, что воздушное судно благополучно приземлилось спустя 1 час и 20 минут. Никто на борту самолета не пострадал.
Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.
Фото и видео: Telegram / Kub Mash
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