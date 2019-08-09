Летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

Сейчас борт Boeing-737 успешно сел на посадочную полосу.

Летевший в Краснодар самолет вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" из-за сигнала о разгерметизации. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. Известно, что инцидент зафиксирован утром 11 ноября с пассажирским рейсом.

Boeing-737 вылетел из Шереметьево в 06:34 по московскому времени. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. источник ТАСС

Эксперт подчеркнул, что воздушное судно благополучно приземлилось спустя 1 час и 20 минут. Никто на борту самолета не пострадал.

Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19.

Фото и видео: Telegram / Kub Mash

