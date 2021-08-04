Алексей Лихачев рассказал о планах госкорпорации на текущий год.

Росатом выработал 215,7 млрд кВт-ч электроэнергии в 2020 году. Об этом во время рабочего визита в Кремль рассказал глава профильной государственной корпорации Алексей Лихачев. Чиновник встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По словам специалиста, сейчас в РФ фиксируется положительная динамика по показателям первого полугодия 2021 году. При этом иностранные заказы для Росатома продолжают увеличиваться.

В Росатоме также пояснили, что корпоративные инвестиции по результатам текущего года должны превысить 400 млрд рублей. Предприятие рассчитывает нарастить выручку по новым продуктам на 18%.

"Горэлектротранс" и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: kremlin.ru

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