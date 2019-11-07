Росатом разрабатывает квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Часть средств будет выделена из федерального бюджета, другая – из внебюджетных источников.

Государственная корпорация Росатом приступила к разработкам отечественного квантового компьютера. На создание машины будет выделено 24 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости",.

Часть денег (13,3 млрд рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 10,4 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников, в том числе активов Росатома. Потраченные на разработку компьютера средства можно будет восполнить не ранее чем через 5 лет.

Отмечается, что к 2024 году специалисты хотят создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. Пока российским разработчикам удалось создать системы, состоящие из двух кубитов, в то время как американские и европейские ученые построили машины на 50-70 кубитах.

Ранее мы писали, что запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола.

Видео: YouTube/Google