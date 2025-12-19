Росатом намерен в 2026 году ввести Курскую АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию

Алексей Лихачев сообщил о работе по вводу энергетических объектов в стране.

Государственная корпорация "Росатом" намерена в 2026 году ввести Курскую АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию. Соответствующей информацией с председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным в Москве на рабочей встрече поделился Алексей Лихачев. Эксперт заметил, что уже сейчас компания вышла на площадки Приморской АЭС, Кольской АЭС, Смоленской АЭС. Дополнительно развивается площадка для третьего и четвертого блоков Курской АЭС.

Отдельно хочу сказать о действительно подвиге коллектива строителей и эксплуатирующей организации Курской атомной электростанции. Мы делаем все для ее ввода в опытно-промышленную эксплуатацию в 2026 году. Идут пусковые операции. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Первый транзитный рейс отправился из Китая в Европу по СМП: мнение экспертов.

Фото и видео: Правительство России