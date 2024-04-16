Лихачев: российские АЭС выполняют функцию стабилизатора цен на электроэнергию

Глава госкорпорации рассказали о ценах на уран и услуги его обогащения.

Атомная генерация выполняет в России функцию ценового стабилизатора, благодаря этим объектам цены на электроэнергию в стране остаются ниже европейских показателей. Соответствующий комментарий сделал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на официальном сайте компании. Эксперт из государственной корпорации оценил ситуацию с ростом цен на энергоносители в Европе. Речь идет о мартовских событиях на Ближнем Востоке, так как вооруженный конфликт ограничил поставки в ЕС и сказался на ценовом шоке на ключевых оптовых рынках электроэнергии.

Российский оптовый рынок электроэнергии демонстрирует принципиально иную модель. У нас атомная генерация выполняет функцию ценового стабилизатора. Благодаря АЭС цены в России - в частности, в первой ценовой зоне - остаются несопоставимо ниже европейских. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Гендиректор Росатома напомнил, что в структуре цены "атомного" киловатт-часа себестоимость непосредственно урана составляет всего около пяти процентов. Однако в киловатт-часе, "произведенном" из природного газа, топливная составляющая может достигать 80 процентов. При росте цен на сырье и услуги по обогащению ураном АЭС по-прежнему являются наиболее экономически эффективным способом производства электрической энергии, который на текущий момент доступен обществу.

