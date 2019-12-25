Известного футбольного тренера Олега Романцева перевели в обычную палату после операции на сердце, которую он перенёс во вторник. До этого он находился в реанимации. Об этом пишет телеканал "360".
Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование.
Олег Романцев, футбольный тренер
Он отметил, что после обследования врачи смогут сказать — сколько ещё Романцев будет оставаться в больнице.
Специалисты оценивают состояние тренера как стабильное.
Ранее мы писали, что госпитализирован бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.
Фото: pixabay.com
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