Специалисты оценивают состояние тренера как стабильное.

Известного футбольного тренера Олега Романцева перевели в обычную палату после операции на сердце, которую он перенёс во вторник. До этого он находился в реанимации. Об этом пишет телеканал "360".

Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование. Олег Романцев, футбольный тренер

Он отметил, что после обследования врачи смогут сказать — сколько ещё Романцев будет оставаться в больнице.

Специалисты оценивают состояние тренера как стабильное.

Ранее мы писали, что госпитализирован бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

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