  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Романцева перевели в обычную палату после операции на сердце
Сегодня, 15:23
72
matveyvn

Романцева перевели в обычную палату после операции на сердце

0 0

Специалисты оценивают состояние тренера как стабильное.

Известного футбольного тренера Олега Романцева перевели в обычную палату после операции на сердце, которую он перенёс во вторник. До этого он находился в реанимации. Об этом пишет телеканал "360".

Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование.

Олег Романцев, футбольный тренер

Он отметил, что после обследования врачи смогут сказать — сколько ещё Романцев будет оставаться в больнице.

Специалисты оценивают состояние тренера как стабильное.

Ранее мы писали, что госпитализирован бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

Фото: pixabay.com

Теги: госпитализация, романцев, футбол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии