Если будет какая-то новая информация, то только к вечеру 2 марта.

Госпитализирован бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев. Его доставили в 51-ю московскую больницу с инфарктом. Об этом рассказал бывший спартаковский тренер Георгий Ярцев, пишет Sports.ru.

Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Георгий Ярцев, бывший тренер "Спартака"

Он отметил, что если будет какая-то новая информация, то только к вечеру 2 марта.

По словам Ярцева, Романцев находится в состоянии средней тяжести.

Ранее мы писали, что матч "Зенит" - "Ростов" завершён со счётом 2:2.

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