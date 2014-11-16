Экс-депутата Романа Коваля приговорили к 9 годам лишения свободы

В ходе предварительного расследования мужчина частично признал свою вину, но позже стал ее отрицать.

Бывшего депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом 11 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынес Выборгский районный суд. Также Ковалю придется заплатить штраф в размере 35 млн рублей. Он не сможет быть госслужащим в течение 8 лет.

Экс-депутата признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Коваль лично или через посредника получил крупную сумму. За вознаграждение он согласился внести депутатские поправки к закону "О бюджете Санкт-Петербурга". Напомним, ранее у депутатов была возможность распределять часть бюджета по своему усмотрению. На данный момент парламентарии лишены этой возможности.

Благодаря депутату определенные государственные учреждения здравоохранения получили субсидии на оборудование и материалы. С ними были заключены госконтракты. За год Роман Коваль получил 16,9 млн рублей, а также "Ауди Q7" 2018-го года выпуска.

Во время выступления с последним словом он заявил о том, что будет работать на защиту конституционных прав и свобод России.

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Фото: пресс-служба ЗакСа СПб