Обвиняемый в получении взятки экс-депутат Роман Коваль выступил с последним словом

Через две недели ему вынесут приговор.

Бывший депутат ЗакСа Петербурга Роман Коваль выступил с последним словом в Выборгском районном суде. Он считает себя невиновным и планирует продолжить политическую карьеру.

Отрывок из речи Коваля привела объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Я считаю своим долгом перед богом и людьми добиться своего оправдания, продолжить общественную и политическую деятельность и направить ее на защиту конституционных прав и свобод России.

По словам мужчины, он лично убедился, что тех, кто реально совершает наказания оставляют на свободе или выносят символическое наказание. Напомним, Коваля обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (16,9 млн рублей). Прокуратура запросила для него 14 лет лишения свободы и штраф в 88 млн рублей.

Приговор бывшему депутат огласят 11 августа 2022 года в 14:00. Роман Коваль был избрал депутатом VI созыва от партии "Единая Россия" в 2016 году. До этого он проходил службу в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на различных должностях.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга