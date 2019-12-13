Певец исполнил знаменитую композицию "Просто такая сильная любовь".

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте. Об этом он сам сообщил в своём Instagran-аккаунте.

Импровизированный концерт произошел вечером в минувший понедельник. Бессменный лидер группы "Звери" Роман Билык, известный под псевдонимом Рома-зверь, выступил как уличный певец с песней "Просто такая сильная любовь".

Петербуржцы высоко оценили такой подарок от музыканта. Слова благодарности от жителей Северной столицы появились под постами Романа "Зверя".

Просто огромное спасибо Вам, за уникальное творчество, которое всегда берёт за душу!

После выступления Роман отправился на прогулку по улицам Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возобновили съемки сериала "Чиновница".

Фото и видео:romanbilyk/instagram