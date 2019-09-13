В Петербурге возобновили съемки сериала "Чиновница"

Главные роли в нем играют Виктория Толстоганова и Максим Виторган.

В Петербурге возобновилась работа над сериалом "Чиновница", съемки которого были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе "Киностудии КИТ".

Картина расскажет о чиновнице регионального Минздрава, которая проходит некий путь пробуждения сознательности. Увлекшись личной жизнью, женщина открывает глаза на ошибки, которые допускала раньше, давая возможность "правильным" людям выигрывать тендеры. Когда из-за коррупционной системы погибает ее близкий человек, чиновница решает самостоятельно разрушить систему подкупов, частью которой она была совсем недавно.

"Мы попытались понять, что у таких людей в головах, как их поступки с совестью сочетаются. В этой нашей попытке, наверное, кроется уникальность проекта — заглянуть в голову людей, которые вышли за границы общечеловеческой морали", - отметила сценарист Мария Меленевская.

Главные роли в сериале исполняют Виктория Толстоганова и Максим Виторган. Кроме них в проекте снимаются Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких и Алексей Агранович.

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Фото: ВКонтакте / ГПМ КИТ