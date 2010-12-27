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Рок-группа Uma2rmaH выступила на гала "U235" в Сосновом Бору
Сегодня, 16:30
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nastya960
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Рок-группа Uma2rmaH выступила на гала "U235" в Сосновом Бору

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"U235" - Международный открытый фестиваль чистой музыки.

В Сосновом Бору прошел гала-концерт Международного открытого фестиваля чистой музыки "U235". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Участников и зрителей фестиваля поприветствовал губернатор области Александр Дрозденко.

Пять лет назад в Сосновом Бору зародилась традиция проведения фестиваля авторской песни, и сегодня его музыкальные рамки значительно расширены: здесь звучит и классика, и рок, и песни авторов-исполнителей. Я благодарен за это организаторам — компании "Росатом".

Александр Дрозденко, глава региона

Организаторами ежегодного фестиваля являются "Росатом", фонд спортивных и творческих инициатив "Вселенная 235", адинистрации Ленобласти и Соснового Бора. На заключительном гала-концерте выступили УмаТурман, Чиж и Ко, Александр Городницкий, Братья Мущики и многие другие.

Ранее оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил в Стокгольме.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: музыка , росатом , сосновый бор , уматурман , фестиваль
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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