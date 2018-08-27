Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил в Стокгольме

На сцене прозвучала музыка из балетов "Петрушка" и "Жар-птица" Игоря Стравинского, а также фрагменты оперы "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова.

Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил на ежегодном фестивале Балтийского моря в Стокгольме. На сцене прозвучала музыка из балетов "Петрушка" и "Жар-птица" Игоря Стравинского, а также фрагменты оперы "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году фестиваль проходит уже в 16-й раз. Все это время гости из Петербурга принимали участие в нем. За эти 16 визитов Мариинский оркестр показал "разнообразный парад произведений". В этот раз музыканты выбрали программу по принципу контраста.

Мы здесь играли и Вагнера, естественно, Чайковского, Шостаковича, и вот дошла очередь до Стравинского с Римским-Корсаковым. Валерий Гергиев

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет фестиваль всемирной музыки "Части Света".

Видео: Instagram / v_gergiev