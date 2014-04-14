На автостоянке в Подмосковье поселился пчелиный рой

Насекомые облепили пространство под капотом припаркованного автомобиля и закрыли собой его номер.

На автостоянке в ЖК "Томилино Парк" в подмосковных Люберцах поселился пчелиный рой. Насекомые облепили пространство под капотом серебряной иномарки Volkswagen. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на собственный источник.

Судя по кадрам, которые предоставили местные жители, пчёлы даже закрыли собой номер авто. Хозяин машины оперативно вызвал пчеловода. Специалист объяснил, что, вероятно, рой улетел от пасечника, который не успел отследить, что в улье стало тесно. В результате матка собрала вокруг себя рабочих пчел и улетела.

Пчелы дали жару. Утром остатки даже еще на машине кучковались. Вчера вызвали пчеловода, он из собрал и увез. рассказала очевидица

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Видео: телеканал "360"