Рогозин заявил о мобилизационном периоде в "Роскосмосе"

Глава госкорпорации сообщил о том, что заводы работают на полную мощность.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о мобилизационном периоде в профильном ведомстве. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистом Владимиром Соловьевым во время выступления в эфире проекта "Соловьев Live". Гость программы подчеркнул, что на текущий момент все заводы функционируют с полной мощностью, а сотрудникам предприятий запрещено уходить в отпуска с 24 февраля.

У нас мощный мобилизационный период идет, никто у нас в отпуска не уходит. Я запретил все отпуска с 24 февраля, поэтому все заводы у нас работают сейчас на полную мощь. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

В настоящее время "Роскосмос" активно ведет работу по восполнению отечественного боевого арсенала, поэтому сотрудники не уходят в отпуск. Он напомнил, что сейчас запасы страны активно расходуются, поэтому развернуты мероприятия по восполнению ресурсов.

"Роскосмос" произведет 46 боевых комплексов "Сармат".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

