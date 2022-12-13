Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что обстрелявший его украинский расчет отслеживается и будет уничтожен. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
По его словам, спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке в декабре 2022 года. Рогозин отметил, что обращался за помощью к друзьям из "Роскосмоса".
Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить.
Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"
Ранее Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке.
Видео: Telegram / РИА Новости
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