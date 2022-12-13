Он отметил, что два снаряда упали практически у его ног.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал об обстоятельствах ранения в Донецке. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Инцидент произошел 21 декабря 2022 года. Гостиница в Донецке, где находился Рогозин и возглавляемая им группа военно-технических советников "Царские волки", попала под обстрел украинских войск. Экс-глава "Роскосмоса" был ранен осколком снаряда и получил контузию.

Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два - шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались. Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР.

Видео: Telegram / РИА Новости