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Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР

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Он подчеркнул, что системы космической связи принесли как пользу, так и вред российской армии.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Рогозин отметил, что этими терминалами пользовались украинские военные. Он также подчеркнул, что системы космической связи Starlink принесли как пользу, так и вред российской армии.

Отметим, что Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

Ранее Рогозин выложил первое фото после операции.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: starlink, дмитрий рогозин, днр, терминалы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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