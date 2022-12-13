Он подчеркнул, что системы космической связи принесли как пользу, так и вред российской армии.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о захвате терминалов Starlink в ДНР. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Рогозин отметил, что этими терминалами пользовались украинские военные. Он также подчеркнул, что системы космической связи Starlink принесли как пользу, так и вред российской армии.

Отметим, что Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

Ранее Рогозин выложил первое фото после операции.

Видео: Telegram / РИА Новости